Concert Rain Check Plovan, 20 mai 2022, Plovan.

Concert Rain Check Bar l’annexe – Couleurs pays 2 Hent Ar Mor Plovan

2022-05-20 – 2022-05-20 Bar l’annexe – Couleurs pays 2 Hent Ar Mor

Plovan Finistère

Apéro concert

La rencontre de deux songwriters finistériens et de leurs univers respectif s: Brendan de Roeck (Bobby & Sue) et Raphaël Gouvy (Koto).

L’un est un talentueux guitariste de blues l’autre un chanteur indie-folk à la voix tantôt suave, tantôt cristalline, chargée d’émotion. Guitares et chant se répondent dans une danse tour à tour poétique et entraînante, où leurs deux univers s’entremêlent

couleurspays.plovan@gmail.com +33 2 98 54 42 12 http://couleurs-pays.business.site/

dernière mise à jour : 2022-05-05 par