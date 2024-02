Concert Raid Larsen Port d’Argenton, Route de la Cale Landunvez, samedi 9 mars 2024.

Le Rock band « Raid Larsen » vient au Bar Snack Le No Name pour une soirée pleine d’ambiance.

Sur place boissons et snack vous attendent pour passer une soirée au top! .

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Port d’Argenton, Route de la Cale Le No Name

Landunvez 29840 Finistère Bretagne barlenoname@gmail.com

