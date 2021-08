Concert Rahona Ferme d’en Haut, 12 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Rahona

Ferme d’en Haut, le dimanche 12 décembre à 17:00

**Concert Jazz à Véda « Rahona »** Rahona est la rencontre de Joël Rabesolo et Julien Marga, deux guitaristes aux racines aussi différentes que complémentaires. Leur jeu de guitares est vivement soutenu par une rythmique imparable, Nicolas Puma à la contrebasse et Lucas Vanderputten à la batterie, emmènent le groupe vers une parfaite symbiose collective. Et si l’héritage du Jazz est toujours présent dans le jeu du quartet, on y retrouve également des éléments de rock, de musique africaine, de musique contemporaine. Une musique lyrique et poétique servie par quatre excellents musiciens. 1re Partie : Atelier Jazz du conservatoire de St Omer dirigé par Samuel Ternoy **Réservations au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véda**

Sur réservation auprès de Jazz à Véda et sur présentation du pass sanitaire

Rahona proposé par Jazz à Véda, dimanche 12 décembre 2021 à 17h à la Ferme d’en Haut

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T18:30:00