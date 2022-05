Concert Radio Babel Marseille à l’entrée sud du village,Lauris (84)

le samedi 21 mai à 21:00

Les cinq chanteurs du groupe “Radio Babel Marseille” forment un combo polyphoniques hors normes. Ancrés à Marseille, ces fils de La Joliette mélangent mélopées orientales, voix gitanes ou corses et hip hop vocal sur fond de beatbox et de percussions traditionnelles. Concert gratuit *source : événement [Concert Radio Babel Marseille](https://agendatrad.org/e/36517) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

organisé par Service Culture de Lauris

