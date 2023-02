Concert : Radical Kitten – soirée MelleSmells Café du Boulevard Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR 6 6 Concert : Radical Kitten – Soirée MelleSmells Jeudi 2 mars à 21h au Café du Boulevard à Melle Radical Kitten est un trio rrriot postpunk mélangeant la noise no-wave des Sonic Youth, l’énergie queer de Le Tigre et le groove dansant d’ESG.

Leur musique ultra-tendue est un cocktail de chants scandés en anglais, de riffs dissonants soutenus par des rythmes percutants et chaloupés.

Ielles écorchent le patriarcat et les violences sociales sans jamais oublier d'enflammer le dancefloor ! Tarif 6€ – Salle assise et debout – restauration sur place Renseignement : 05 49 27 01 28

