CONCERT « QUINTETTE POUR CORDES ET CLARINETTE »

Loire-Atlantique

CONCERT « QUINTETTE POUR CORDES ET CLARINETTE » Ancenis-Saint-Géréon, 30 juin 2021-30 juin 2021, Ancenis-Saint-Géréon. CONCERT « QUINTETTE POUR CORDES ET CLARINETTE » 2021-06-30 20:30:00 – 2021-06-30 22:00:00 Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique EUR 6 16 Ancienne élève de M. Arrignon et P. Moraguès, clarinette solo de l’ONPL depuis 2015, Sabrina Moulaï et ses partenaires de l’ONPL nous proposent deux œuvres majeures, l’une de l’aube, l’autre du crépuscule du romantisme musical, écrites toutes deux à la suite de la rencontre des compositeurs avec deux virtuoses de l’instrument. Le Quintette de Weber met en valeur cette virtuosité et respire la joie de vivre, tandis que celui de Brahms, automnal, plein d’une sérénité mélancolique peut être vu comme l’un des plus hauts chefs d’œuvre de la musique de chambre. Durée : 1h20 avec entracte.

Dès 10 ans. Réservation au guichet ou sur la billetterie en ligne. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.36419#-1.19108