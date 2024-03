Concert Quintette cordes et piano Chemin Henri IV Bizanos, jeudi 25 avril 2024.

Concert Quintette cordes et piano Chemin Henri IV Bizanos Pyrénées-Atlantiques

« L’entrée des artistes » vous propose une soirée

Robert Schumann (1810 1856)

Quintette pour cordes et piano en mi bémol Majeur op. 44

– Allegro brillante

In modo d’una marcia, un poco largamente.

– Sherzo, molto vivace

– Allegro ma non troppo

ENTRACTE

Anton Dvorak (1841 1904)

Quintette pour cordes et piano en la majeur op. 81

– Allegro ma non tanto

– Dumka, andante con moto

– Sherzo, furant, molto vivace

– Finale, allegro 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

Chemin Henri IV Château de Franqueville

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

