Concert : Quintette à vent et piano de Mozart – Les mardis de la musique de chambre Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Concert : Quintette à vent et piano de Mozart – Les mardis de la musique de chambre, 7 mars 2023, Valence . Concert : Quintette à vent et piano de Mozart – Les mardis de la musique de chambre Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence Drome

2023-03-07 18:45:00 18:45:00 – 2023-03-07 Valence

Drome Ces concerts d’une heure on été spécialement imaginés pour ceux que la musique classique intimide encore… Chiche ? accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr +33 4 75 86 14 50 http://theatre.valence.fr/ Valence

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence Drome Ville Valence lieuville Valence Departement Drome

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Concert : Quintette à vent et piano de Mozart – Les mardis de la musique de chambre 2023-03-07 was last modified: by Concert : Quintette à vent et piano de Mozart – Les mardis de la musique de chambre Valence 7 mars 2023 Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drome