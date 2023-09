Concert Quintette à vent au Café Mulot Maison de Victor Hugo Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Ouvert à toutes et à tous!

Le Café Mulot vous propose d’écouter le concert en savourant nos pâtisseries maison avec une formule gourmande à 12,5€ comprenant une pâtisserie et une boisson chaude de votre choix!

Concert d’instruments à vent dans la cour du Café Mulot par l’Ensemble Instrumental Charles Koechlin.

Le 1er octobre, le Café Mulot vous invite à un concert par l’Ensemble Instrumental Charles Koechlin.

L’Ensemble Instrumental Charles Koechlin existe depuis 1959. C’est

une association de musiciens amateurs pratiquant la musique de chambre

pour instruments à vent. Le groupe est constitué de 2 quintettes

d’instruments à vent : flûte, hautbois, clarinette, basson et cor.

Son répertoire s’étend de la musique classique (Mozart, Haydn,

Beethoven) à la musique du 20ème siècle (Poulenc, Milhaud, Ligeti). Il

crée régulièrement des œuvres contemporaines de compositeurs amis tels

que Hélène Rasquier, Jean-Claude Wolff, Patricia Moya.

Le programme du jour :

Three shanties pour quintette à vent d’ARNOLD

Une transcription de la Suite espagnole pour quintette à vent d’ALBENIZ

Petite suite pour flûte et basson de DUBOIS

Five easy dances pour quintette à vent d’AGAY

Installez-vous avec une boisson fraîche, une pâtisserie de votre

choix et appréciez un paisible moment au cœur de la place des Vosges.

Le dimanche 1er octobre à partir de 16h.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

