Concert – Quintette à cordes et contrebasse soliste par l’Ensemble Contrebassimo Château de la Bastie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard, samedi 18 mai 2024.

Concert – Quintette à cordes et contrebasse soliste par l’Ensemble Contrebassimo L’ensemble Contrebassimo donne à entendre tout le lyrisme et la virtuosité de cet instrument encore trop souvent méconnu. Samedi 18 mai, 21h00 Château de la Bastie d’Urfé Sur inscription

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

L’ensemble Contrebassimo donne à entendre tout le lyrisme et la virtuosité de cet instrument encore trop souvent méconnu.

Château de la Bastie d’Urfé La Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 97 54 68 http://www.batiedurfe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.77.97.54.68 »}] Remarquable témoignage de la Renaissance, le château de la Bâtie d’Urfé recèle de nombreux trésors. De sa grotte de rocailles à son emblématique sphinx en passant par les peintures italiennes de la chapelle et ses jardins propices à la rêverie. Rien n’a été laissé au hasard dans ce monument historique où se croisent tous les arts du 16e siècle.

En 1909, la Diana, Société Historique et Archéologique du Forez, rachète le bâtiment et le sauve de la démolition.

Depuis janvier 2007, Le Conseil départemental de la Loire assure la gestion et l’animation du château. Il met en œuvre un programme d’activités et d’animations culturelles adapté à tous les publics. Les collections de tapisseries et de tableaux qui ont été rassemblées, y compris à la suite de dépôts prestigieux. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé » Parking véhicules de tourisme

© Benjamin Veyet