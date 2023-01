Concert : Quintette à 2 altos : Orchestre Royal de Chambre de Wallonie Jeumont Jeumont Catégories d’Évènement: Jeumont

Concert : Quintette à 2 altos : Orchestre Royal de Chambre de Wallonie Jeumont, 14 avril 2023, Jeumont . Concert : Quintette à 2 altos : Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 107 rue Hector Despret Centre Culturel André Malraux Jeumont Nord

Nord EUR Pour ce troisième concert de la saison, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie réunit deux violons, deux altos, un violoncelle. Cette composition de quintette, assez peu prisée des compositeurs, a pourtant donné naissance à d’authentiques chefs-d’œuvre. Centre Culturel André Malraux 107 rue Hector Despret Jeumont

