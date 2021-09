Concert “Quinteto pulsacion’ Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, 26 septembre 2021, Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze.

Salle multiculturelle Rue Racine

Bagnols-sur-Cèze Gard

Bagnols-sur-Cèze

Concert du “Quinteto Pulsacion”Nina Skopek violonBenoît Levesque contrebasseAndrea Fallico clarinetteSimon Barbaux bandonéonAnne Pagès-Boisset piano¡ Vayamos al diablo ! “Allons-en enfer !”En bon superstitieux, Astor Piazzolla aura beaucoup écrit durant sa vie pour les esprits, bons et mauvais, parfois influencé par les cartomanciennes et autres voyants…Le “Quinteto Pulsación” vous invite à une véritable descente aux enfers musicale, avec une partie centrale sur Terre avec ses fameuses Cuatro Estaciones Porteñas, les quatre saisons de Buenos Aires.Le 11 mars 2021, Astor Piazzolla, le musicien le plus important et le plus populaire de la seconde moitié du XXe siècle pour le Tango qu’il a révolutionné, aurait eu 100 ans.Le jour de sa naissance est d’ailleurs devenu en Argentine le “Jour du Tango”, commémorant ainsi l’un des plus grands musiciens de ce pays.Le “Quinteto Pulsación” rend à cette occasion un hommage à cet immortel génie dans un programme qui propose de naviguer parmi une sélection de ses musiques les plus célèbres. Ce bouquet de tangos symbolise non seulement le centenaire d’un compositeur d’exception, mais aussi la collaboration, le partage, et l’amitié de ces cinq musiciens de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.A 17hTarifs : 13 € et 10 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, enfants de moins de 15 ans, lycéens et étudiants)Durée : 1h10Billets en prévente à la FNAC et sur place dans la limite des places disponiblesInfos : 04 66 50 50 54

