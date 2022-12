Concert quintet vocal a capella Willow Street Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Baux-de-Provence

Concert quintet vocal a capella Willow Street Les Baux-de-Provence, 17 décembre 2022, Les Baux-de-Provence . Concert quintet vocal a capella Willow Street Eglise Saint-Vincent Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-17 – 2022-12-17 Les Baux-de-Provence

Bouches-du-Rhône C’est tout naturellement qu’à l’entrée de l’hiver ils se sont orientés vers un répertoire de Noël a capella pour fêter la nativité et la joie, et la partager avec leur auditoire. En amateurs ou semi-professionnels, 5 chanteurs se sont retrouvés autour d’une envie commune d’interpréter un répertoire anglo-saxon. Les Baux-de-Provence

