CONCERT / Quintet Synestet Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONCERT / Quintet Synestet Cité internationale des arts, 25 avril 2022, Paris. CONCERT / Quintet Synestet

Cité internationale des arts, le lundi 25 avril à 19:00

À l’initiative de la clarinettiste et compositrice Hélène Duret (née en 1988), la Cité internationale des arts accueille le quintet Synestet composé d’Hélène Duret, Benjamin Sauzereau, Sylvain Debaisieux, Maxime Rouayroux et Fil Caporali. Après “Les usures”, premier album autoproduit paru en 2019, Synestet dévoile à l’été 2022, chez Igloo Records, son deuxième album “Rôles”. Dans sa musique, le quintet en appelle aux sens, exprime, joue, improvise. La perception de la musique devient ainsi un mélange de couleurs, d’odeurs, de formes, de textures. Hélène Duret (France) est en résidence par le biais du programme “2-12” de la Cité internationale des arts. **Lundi 25 avril 2022, 19h Auditorium de la Cité internationale des arts**

Entrée libre

CONCERT / Quintet Synestet Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T19:00:00 2022-04-25T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CONCERT / Quintet Synestet Cité internationale des arts 2022-04-25 was last modified: by CONCERT / Quintet Synestet Cité internationale des arts Cité internationale des arts 25 avril 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris