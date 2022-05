Concert quinquette de cuivre de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Marlenheim Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Concert quinquette de cuivre de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Marlenheim, 22 mai 2022, Marlenheim. Concert quinquette de cuivre de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Marlenheim

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22

Marlenheim Bas-Rhin EUR Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la construction de l’église protestante, la paroisse protestante de Marlenheim vous invite à un concert animé par un quinquette de cuivres de l’orchestre philharmonique de Strasbourg. +33 6 77 93 92 30 Dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la construction de l’église protestante, la paroisse protestante de Marlenheim vous invite à un concert animé par un quinquette de cuivres de l’orchestre philharmonique de Strasbourg. Marlenheim

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Marlenheim Adresse Ville Marlenheim lieuville Marlenheim Departement Bas-Rhin

Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marlenheim/

Concert quinquette de cuivre de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Marlenheim 2022-05-22 was last modified: by Concert quinquette de cuivre de l’orchestre philharmonique de Strasbourg Marlenheim Marlenheim 22 mai 2022 Bas-Rhin Marlenheim

Marlenheim Bas-Rhin