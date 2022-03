CONCERT QUINQUETTE A VENT – LES VENTS DE MÉRIC Assas, 3 avril 2022, Assas.

Dimanche 3 avril 2022 – 17h00

ASSAS, Eglise Saint Martial

Tarif 15€, 10€ pour les adhérents. Gratuit pour les moins de 13 ans

Renseignements : 06 09 38 91 24

Le 3 avril, les Amis des Orgues et de la Musique d’Assas accueillent le quintette « Les Vents de Méric ».

La passion, l’exigence et le plaisir sont les fondements du quintette « Les Vents de Méric ».

Cet ensemble créé en 2014 rassemble cinq musiciens amis issus de différents orchestres de la ville de Montpellier et s’est donné pour objectif de rayonner sur Montpellier et la grande région afin de sensibiliser, initier, toucher des publics variés.

Il propose un répertoire très accessible mais trop rarement joué, celui du quintette à vent. Les cinq instruments souvent entendus au sein de l’orchestre mais moins couramment en musique de chambre, réunis en quintette à vent offrent une palette aux couleurs vives et variées.

