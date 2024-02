Concert > Quidam(s) Quartet Agneaux, vendredi 8 mars 2024.

Concert > Quidam(s) Quartet Agneaux Manche

L’association A.C.L (Agneaux Culture Loisirs) propose le concert du groupe QUIDAM(S) Quartet à la salle des fêtes.

En première partie Nicolas CLOCHE.

Fabrice Hervé (chant) Bernard Ariu (piano)- Benjamin de Saint léger ( batterie)- Christophe Lefèvre ( contrebasse)

Quidam (s) nous invite à découvrir une galerie de personnages, de ces personnages anonymes que nous croisons tour à tour dans notre quotidien.

Leur musique alterne des atmosphères musicales allant du souffle lancinant du tango argentin aux rythmes endiablés des Balkans, d’un piano aux accents de jazz fusion à celui plus intime et crépusculaire aux notes légères et diaphanes. Ils jonglent avec la musicalité du récit, du chant, de la fable, du slam ou du “sprechgesang” et cherchent à ciseler un langage commun mêlant musique et mots pour que la note transmise soit au plus juste.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Résidence Lesca

Agneaux 50180 Manche Normandie

L’événement Concert > Quidam(s) Quartet Agneaux a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Saint-Lô