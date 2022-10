Concert : Quetzal and Friends Accous, 15 octobre 2022, Accous.

Concert : Quetzal and Friends

Chapelle de Jouers Route de Jouers Accous Pyrnes-Atlantiques Route de Jouers Chapelle de Jouers

2022-10-15 16:45:00 – 2022-10-15

La Vallée d’Aspe porte en son creux des musiciennes et des musiciens généreux faisant entendre des chants d’ici et d’ailleurs.

Un voyage musical et sensible à parcourir avec les oreilles et le cœur.

Phonies bergères

