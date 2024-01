Concert « Querelle des Bouffons » Les 31 janvier et 1er février L’Escale Tournefeuille, mercredi 31 janvier 2024.

Orchestre de Chambre de Toulouse Concert tout public

La Querelle éclate en 1752 suite à une représentation de la Serva Padrona de Pergolese. Cet Opéra bouffe, dont l’idée principale est de faire rire, va diviser l’intelligentsia parisienne en deux clans les partisans de ce style italien nouveau qui vont se ranger derrière J.-J. Rousseau et ceux du style français, plus compassé et aux émotions plus contrôlées, rangés sous l’étendard de J.-Ph. Rameau. Rousseau invoque le rapport si naturel pour les compositeurs baroques entre la langue et la musique, et condamne sans appel la musique française. Laissons Leclair et Campra le détromper… Et rendons hommage à Locatelli et Vivaldi. La Querelle n’a plus lieu d’être !

Mercredi 31 janvier 20h30 et Jeudi 1er février 20h30 à l’Escale

27€/22€ Tournefeuillais et réduit/ 5€ moins de 26 ans / Gratuit moins de 16 ans

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

