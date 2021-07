Hayange Hayange Hayange, Moselle CONCERT – QUELQUE CHOSE DE MICHEL SARDOU Hayange Hayange Catégories d’évènement: Hayange

Hayange Moselle Hayange venez chanter et profiter d’un concert hommage à Michel Sardou !

Au programme de cette soirée : tous les grands classiques du chanteur des années 80. Une bonne occasion de se retrouver pour faire la fête en plein air ! Buvette sur place. +33 3 82 82 49 49 https://www.ville-hayange.fr/index.php?lang=fr&menu=5&eventId=159 ville d’Hayange dernière mise à jour : 2021-07-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

