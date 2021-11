Verdun Verdun Meuse, Verdun CONCERT | QUELLE CONNERIE LA GUERRE ! Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

CONCERT | QUELLE CONNERIE LA GUERRE ! Verdun, 11 novembre 2021, Verdun. CONCERT | QUELLE CONNERIE LA GUERRE ! Verdun

2021-11-11 14:18:00 14:18:00 – 2021-11-11 16:00:00 16:00:00

Verdun Meuse Pour rendre hommage à tous les peuples, principales victimes de toutes les guerres et dénoncer ces politiques qui causent des millions de morts et sont, aujourd’hui encore, à l’origine de l’exode des migrants, nous avons choisi la musique et les chants. Rendez-vous Jeudi 11 novembre à Verdun à 14h18 avec “Les mauvais jours finiront” (chorale révolutionnaire) +33 6 76 83 27 72 © Chorale LMJF

Verdun

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun