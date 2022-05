Concert : Queen of the Meadow La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

Rendez-vous au café La petite Populaire pour partir découvrir le lieu de concert de Queen of the Meadow. Elle vous enchantera avec ses chansons folk délicates que l'on rapproche régulièrement des œuvres de Nick Drake, Vashti Bunyan, Elliott Smith ou encore Judee Sill.

