Concert québécois Méru, 27 novembre 2021, Méru.

Concert québécois Méru

2021-11-27 – 2021-11-27

Méru Oise Méru

7 7 Natif de la belle province, Jean-Guy Deraspe raconte son pays avec ses mots et ses musiques à saveurs traditionnelles. Avec la « parlure » du Québec, il nous livre ses compositions sur une musique authentique où mandoline, violon, guitare, cuillères accompagnent les textes de cet auteur.

Son premier album « Je roule ma vie » parait en 1984, suivi en 1992 de « mouvance », enregistré en France. En juin 1997 il achève « Légende », son troisième disque plus intimiste. C’est dans « chez nous », paru en 1999, que réapparaissent plus fortes encore ses racines québecoises.

En 2001, il enregistre « l’aut’ bord » ou il allie le traditionnel pur avec du folklore plus moderne empreint d’influences du monde. « du Labrador au Saint-Laurent » vient de paraitre. Dans cet album de « trad » métissé il mêle son folklore à des influences celtiques, orientales et tziganes.

Présentation de l’association France Québec & petite dégustation aux saveurs québécoises

Ouverture des portes : 19h30, concert : 21h00

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

+33 6 73 49 29 44

Mairie de Méru

