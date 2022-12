Concert québécois avec Lou-Adriane Cassidy et Louis-Jean Cormier Lignières Lignières OT LIGNIERES Lignières Catégories d’évènement: Cher

2023-03-25 21:00:00 – 2023-03-25 23:30:00

Cher Lignières 23 EUR 23 Qui dit soirée québécoise, dit soirée chaleureuse !

Lou-Adriane Cassidy s’approprie avec ferveur les textes de ses chansons mais fait participer son public. Une star montante au Canada à découvrir absolument.

Déjà une star bien établie au Canada, Louis-Jean Cormier a produit son 4e album très inspiré de cette période que nous vivons depuis quelques années avec certaines notes intimistes qui pimentent la vie pour tout un chacun.

Mais rassurez-vous, la touche québécoise magnifie ces 2 spectacles ! Plusieurs prix pour Lou-Adriane Cassidy dont le prix Coup de coeur de l’académie Charles-Cros; elle continue avec un nouvel album qu’elle anime d’une présence scénique.

Un spectacle intime avec Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur des plus ancrés de son époque. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.lesbainsdouches.maplace.fr/ Villedepluie

