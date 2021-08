CONCERT – QUE TENGO – RENDEZ-VOUS DES QUAIS Chalonnes-sur-Loire, 22 août 2021, Chalonnes-sur-Loire.

CONCERT – QUE TENGO – RENDEZ-VOUS DES QUAIS 2021-08-22 15:45:00 – 2021-08-22

Chalonnes-sur-Loire 49290 Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Une véritable bombe d’énergie tropicale ! Ce quartet survitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et de grooves afro-caribéens, qui réveille immanquablement la joie et la danse menée par la charismatique chanteuse Ambar. Une écoute attentive laisse entrevoir un univers plus complexe, où musique et textes véhiculent de belles et profondes valeurs.

Équipe artistique : Ambar Gonzalez Bouab, Florian Beigbeder, Damien Bianciotto, Damien Hilaire • Équipe technique : Maryline Chevallot, Jordane Tanzi

A la découverte du concert festif de Cumbia !

mairie@chalonnes-sur-loire.fr +33 2 41 74 10 81

