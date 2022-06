Concert – Que réponds-tu ? Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Concert – Que réponds-tu ?
Rosheim, 2 juillet 2022, Rosheim.

58 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 22:00:00

Bas-Rhin EUR Le concert est organisé dans le cadre du jubilé des 200 ans de présence des pères Rédemptoristes au sanctuaire du Bischenberg.

Les WAOUH! sont un groupe de musique pop française offrant une proposition de louange alternative. Né en Alsace dans l’élan des JMJ, le groupe des six passionnés de WAOUH! se lance dans un audacieux défi et le relève : faire un pont entre les générations. Organisé dans le cadre du jubilé des 200 ans de présence des pères Rédemptoristes au sanctuaire du Bischenberg, les Waouh! sont un groupe de musique pop française offrant une proposition de louange alternative. +33 3 88 50 41 27 Le concert est organisé dans le cadre du jubilé des 200 ans de présence des pères Rédemptoristes au sanctuaire du Bischenberg.

