Concert "Quatuor Van Kuijk" le 18 mai à 20h salle socio-culturelle

Le 18 mai 2022 à 20 h venez découvrir le Quatuor Van Kuijk ! Le nom d’origine hollandaise de ce jeune quatuor vient de son premier violon, Nicolas van Kuijk, rejoint par Sylvain Favre (violon), Grégoire Vecchioni (alto) et François Robin (violoncelle). Le journal britannique The Guardian ne manqua pas de les remarquer : « Du style, de l’énergie et le sens de la musique (…) Les quatre jeunes français font sourire la musique. » Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk a été très vite récompensé par le 1er Prix du Concours International de Trondheim en 2013 et par le 1er Prix du Concours International du Wigmore Hall à Londres, assorti des prix spéciaux Haydn et Beethoven, en 2015. La formation se produit sur les plus grandes scènes, en Amérique, en Asie, en Europe (Philharmonie de Berlin, Tonhalle de Zürich, Concertgebouw d’Amsterdam…), et participe à de nombreux festivals de par le monde. Après avoir étudié auprès des plus grands (Quatuors Ysaÿe, Alban Berg, Artemis…), et désireux de transmettre à son tour sa passion et son expérience, le quatuor enseigne la musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve depuis 2018. Réservation en mairie, 10€ tarif plein et 6€ tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi), Une billetterie en ligne sera rapidement disponible. Achat des places possible sur place, mais attention réservation fortement conseillée !

A vos agendas !

Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T22:00:00