Le duo de pianistes Zala et Val Kravos, 38 ans à eux deux, est originaire de Slovénie et réside au Luxembourg. Ils ont débuté une carrière internationale fulgurante, portés par leur talent exceptionnel et leur musicalité fusionnelle. Ils se joindront au Quatuor Stanislas pour créer une œuvre de Françoise Choveaux, compositrice et pianiste de renommée internationale, originaire de Lille et Lorraine d’adoption. Inspirée par une visite du château de Lunéville qui l’avait beaucoup impressionnée, elle propose une succession de tableaux aux titres évocateurs : Le Château de Lunéville. Voltaire, Les jardins et les fontaines du château, Le siècle des lumières. Egalement au programme : « Jeux d’enfants » de Bizet, opus 22 pour piano à 4 mains, et quatre mazurkas de Chopin, transcrites pour quatuor à cordes.

© Maciej Mulawa et Zala & Val Kravos-© Ti Zhou

