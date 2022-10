CONCERT / QUATUOR STANISLAS ZALA ET VAL KRAVOS PIANO À 4 MAINS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONCERT / QUATUOR STANISLAS ZALA ET VAL KRAVOS PIANO À 4 MAINS Nancy, 6 novembre 2022, Nancy. CONCERT / QUATUOR STANISLAS ZALA ET VAL KRAVOS PIANO À 4 MAINS

3 Rue Victor Poirel Salle Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel

2022-11-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-06 18:30:00 18:30:00

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel

Nancy

Meurthe-et-Moselle Agés respectivement de 20 et 18 ans, Zala Kravos et son frère cadet Val mènent déjà une carrière internationale, portés par leur talent exceptionnel et leur musicalité fusionnelle. César Franck (1822-1890): Quatuor à cordes Franz Schubert (1797-1828): Lebensstürme, Allegro en la mineur pour piano à 4 mains Françoise Choveaux (née en 1953): Lumières pour piano à quatre mains et quatuor à cordes (création mondiale) +33 3 83 32 31 25 http://www.poirel.nancy.fr/ Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy

