CONCERT – QUATUOR STANISLAS ET DANIEL PROPPER, PIANO

CONCERT – QUATUOR STANISLAS ET DANIEL PROPPER, PIANO, 29 mai 2023, . CONCERT – QUATUOR STANISLAS ET DANIEL PROPPER, PIANO



2023-05-29 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-29 22:00:00 22:00:00 Né à Stockholm, où il a effectué ses études avant de remporter plusieurs prix internationaux, Daniel Propper vit en France depuis 1994, et mène depuis une impressionnante carrière internationale, en récital ou avec orchestre. Guillaume Lekeu (1870-1894) : Quatuor à cordes en sol majeur Yvon Bourrel (né en 1932) : Quatuor avec piano (2016 / création mondiale) Franz Berwald (1796-1868) : Quintette n°2 en la majeur pour piano et cordes dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville