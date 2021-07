Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Concert : Quatuor Ponticelli à l’Église Saint Guénolé Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Concert : Quatuor Ponticelli à l’Église Saint Guénolé Plougasnou, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Plougasnou. Concert : Quatuor Ponticelli à l’Église Saint Guénolé 2021-07-18 20:30:00 – 2021-07-18

Plougasnou Finistère Le quatuor à cordes Ponticelli est un quatuor à cordes composé de musiciens amateurs finistériens : François Silcher (1er violon), Fabienne Barbé-Guérin (2e violon), Yannick Tifé (alto) et Sylvie Bougouin (violoncelle). Les quatre musiciens pratiquent la musique ensemble depuis une dizaine d’années sous différentes formes : quatuor, orchestre de chambre. Ce quatuor, qui travaille au sein de la classe de musique de chambre du conservatoire de Quimper avec Pierre-Yves Courtis, se produit plusieurs fois par an dans les chapelles ou lors de rencontres musicales et partage sa passion avec son public. Participation libre. Entrée dès 20h30

Port du masque souhaité, n'oubliez pas les gestes barrières. +33 2 98 79 26 27

