Plougasnou Plougasnou Concert : Quatuor Ponticelli à la Chapelle ND de Lourdes Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Concert : Quatuor Ponticelli à la Chapelle ND de Lourdes Plougasnou, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Plougasnou. Concert : Quatuor Ponticelli à la Chapelle ND de Lourdes 2021-07-17 – 2021-07-17 Rue de la Chapelle Chapelle ND de Lourdes

Plougasnou Finistère Plougasnou Le quatuor à cordes « Ponticelli » donnera un concert dans la Chapelle Notre Dame de Lourdes à Primel Trégastel.

Quatre musiciens amateurs d’excellent niveau de conservatoire, formés à Quimper sous la direction de Pierre-Yves Courtis. – Violons : François Silcher et Fabienne Guérin

– Alto : Yannick Tifé

– Violoncelle : Sylvie Bougouin. Programme varié : classique (Mozart, Purcell, Vivaldi…) mais pas que…(musique Klezmer, Piazzola, Beatles….) Participation libre. Entrée dès 20h30

Port du masque souhaité, n’oubliez pas les gestes barrières. +33 2 98 79 26 27 http://primelamities.weebly.com/ Le quatuor à cordes « Ponticelli » donnera un concert dans la Chapelle Notre Dame de Lourdes à Primel Trégastel.

Quatre musiciens amateurs d’excellent niveau de conservatoire, formés à Quimper sous la direction de Pierre-Yves Courtis. – Violons : François Silcher et Fabienne Guérin

– Alto : Yannick Tifé

– Violoncelle : Sylvie Bougouin. Programme varié : classique (Mozart, Purcell, Vivaldi…) mais pas que…(musique Klezmer, Piazzola, Beatles….) Participation libre. Entrée dès 20h30

Port du masque souhaité, n’oubliez pas les gestes barrières.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Étiquettes évènement : Autres Lieu Plougasnou Adresse Rue de la Chapelle Chapelle ND de Lourdes Ville Plougasnou lieuville 48.71056#-3.81161