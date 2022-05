Concert : Quatuor Onslow Sainte-Adresse, 15 mai 2022, Sainte-Adresse.

Concert : Quatuor Onslow Sainte-Adresse

2022-05-15 18:00:00 – 2022-05-15

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Suite à une édition 2021 très appréciée, l’église Saint-Denis de Sainte-Adresse, accueillera de nouveau un concert du Quatuor Onslow, le dimanche 15 mai à 18h.

Au programme de l’événement, vous pourrez profiter de belles mélodies de Schubert et Ravel, pour un prix libre. Le groupe de musiciens se compose de jeunes diplômés des Conservatoires de Paris, Vienne et Boston, mus par la même passion de la musique de chambre et de la formation de quatuor à cordes.

Vous êtes conviés à venir écouter un répertoire romantique interprété par les artistes lauréats du Grand Prix de quatuor Rotary Paris-Normandie « VIA NOVA ».

Suite à une édition 2021 très appréciée, l’église Saint-Denis de Sainte-Adresse, accueillera de nouveau un concert du Quatuor Onslow, le dimanche 15 mai à 18h.

Au programme de l’événement, vous pourrez profiter de belles mélodies de Schubert et…

+33 2 35 54 05 07 https://www.ville-sainte-adresse.fr/

Suite à une édition 2021 très appréciée, l’église Saint-Denis de Sainte-Adresse, accueillera de nouveau un concert du Quatuor Onslow, le dimanche 15 mai à 18h.

Au programme de l’événement, vous pourrez profiter de belles mélodies de Schubert et Ravel, pour un prix libre. Le groupe de musiciens se compose de jeunes diplômés des Conservatoires de Paris, Vienne et Boston, mus par la même passion de la musique de chambre et de la formation de quatuor à cordes.

Vous êtes conviés à venir écouter un répertoire romantique interprété par les artistes lauréats du Grand Prix de quatuor Rotary Paris-Normandie « VIA NOVA ».

Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-05-09 par