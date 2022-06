Concert Quatuor – GIRARD & A. GIGRARD-GUIGAS Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: 26200

Montélimar

Concert Quatuor – GIRARD & A. GIGRARD-GUIGAS Montélimar, 28 juin 2022, Montélimar. Concert Quatuor – GIRARD & A. GIGRARD-GUIGAS Cour du Château de Montélimar 24, rue du Château Montélimar

2022-06-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-28 23:00:00 23:00:00 Cour du Château de Montélimar 24, rue du Château

Montélimar 26200 EUR 15 Concert de Quatuor à cordes et Harpe proposant en pièce centrale une œuvre d’André Caplet pour Quatuor et Harpe, avec un comédien récitant le « Masque de la mort rouge » d’Edgar Poe. Cour du Château de Montélimar 24, rue du Château Montélimar

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26200, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Cour du Château de Montélimar 24, rue du Château Ville Montélimar lieuville Cour du Château de Montélimar 24, rue du Château Montélimar Departement 26200

Montélimar Montélimar 26200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Concert Quatuor – GIRARD & A. GIGRARD-GUIGAS Montélimar 2022-06-28 was last modified: by Concert Quatuor – GIRARD & A. GIGRARD-GUIGAS Montélimar Montélimar 28 juin 2022 26200 Montélimar

Montélimar 26200