Concert Quatuor Edenis pour les Journées du Patrimoine Les Esprières Tauriac Catégories d’Évènement: Lot

Tauriac

Concert Quatuor Edenis pour les Journées du Patrimoine Les Esprières, 19 septembre 2023, Tauriac . Concert Quatuor Edenis pour les Journées du Patrimoine Atelier Ferrandou Les Esprières Tauriac Lot Les Esprières Atelier Ferrandou

2023-09-19 20:30:00 20:30:00 – 2023-09-19

Les Esprières Atelier Ferrandou

Tauriac

Lot EUR Haydn Quartet Op.20 No.6

Felix Blumenfeld Quartet Op.26

Bartok Quartet No.4

Florence Price Juba Dance Leur jeu décrit comme « brillant et bien connecté », le Quatuor Edenis , formé en 2020, comprend certains des étudiants les plus talentueux actuellement à la Royal Academy of Music. Ils ont tous remporté divers prix internationaux et ont déjà des carrières brillantes qui ne cessent de s’épanouir. Les Esprières Atelier Ferrandou Tauriac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Tauriac Autres Lieu Tauriac Adresse Tauriac Lot Les Esprières Atelier Ferrandou Ville Tauriac Departement Lot Lieu Ville Les Esprières Atelier Ferrandou Tauriac

Tauriac Tauriac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tauriac /

Concert Quatuor Edenis pour les Journées du Patrimoine Les Esprières 2023-09-19 was last modified: by Concert Quatuor Edenis pour les Journées du Patrimoine Les Esprières Tauriac 19 septembre 2023 Atelier Ferrandou Les Esprières Tauriac Lot Les Esprières Tauriac Lot

Tauriac Lot