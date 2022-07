Concert : quatuor Edenis Beaulieu-sur-Dordogne, 16 juillet 2022, Beaulieu-sur-Dordogne.

Concert : quatuor Edenis place du Marché

Beaulieu-sur-Dordogne

2022-07-16 – 2022-07-16

place du Marché Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne

Bach Chorale

Haydn Quatuor en Re Op 33 No 6

Felix Blumenfeld Sarabande

Dvorak Quatuor No 12 en Fa Op 96 (« Americain »)

L’abbatiale Saint-Pierre accueille un concert du quatuor Enedis. Formé en 2020, il comprend certains des étudiants les plus talentueux actuellement à la Royal Academy of Music (RAM). Ils ont tous remporté divers prix internationaux et ils ont déjà des carrières brillantes qui ne cessent de s’épanouir.

Mio Takahashi (violon), Kynan Walker (violon), Inis Oirr Asano (alto et flûte à bec) et Gérard Flotats, violoncelliste.

Les quatre musiciens sont boursiers de la RAM jouent sur des instruments inestimables qui leur sont prêtés par la RAM., et semblent destinés à d’illustres carrières internationales.

Bach Chorale

Haydn Quatuor en Re Op 33 No 6

Felix Blumenfeld Sarabande

Dvorak Quatuor No 12 en Fa Op 96 (« Americain »)

place du Marché Beaulieu-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2022-07-10 par