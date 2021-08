Noues de Sienne Abbaye de Saint-Sever-Calvados Calvados, Noues de Sienne Concert : quatuor de violons Abbaye de Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

Concert du Quatuor de violons de l’Orchestre Régional de Normandie —————————————————————— Anne Faucher, Gaëlle Israelievitch, Karen Lescop et Jean-Daniel Rist, violons de l’Orchestre Régional de Normandie interprèteront les oeuvres de G.P Telemann, d’I.Lachner, de G.Bacewicz et de C.Dancla. Ce concert donné le vendredi 17 septembre, à partir de 20 heures, en l’Abbatiale de Saint-Sever-Calvados – commune de Noues de Sienne (14380) – intervient en ouverture des Journées du patrimoine 2021. Les musiciens de l’ORN seront précédés de l’Ensemble de cuivres composés d’élèves et de professeurs de l’Ecole de Musique, de Danse et d’Arts plastiques de Noues de Sienne. Ce rendez-vous proposé par la commune est ouvert à tous. En l’Abbatiale de Saint-Sever-Calvados (Noues de Sienne) : concert du Quatuor de violons de l’Orchestre Régional de Normandie. Abbaye de Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados, 14380 Noues de Sienne Noues de Sienne Saint-Sever-Calvados Calvados

