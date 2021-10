Saint-Méard-de-Drône Saint-Méard-de-Drône Dordogne, Saint-Méard-de-Drône Concert “Quatuor de la Tour des Anges” Saint-Méard-de-Drône Saint-Méard-de-Drône Catégories d’évènement: Dordogne

Concert “Quatuor de la Tour des Anges” Saint-Méard-de-Drône, 23 octobre 2021, Saint-Méard-de-Drône. Concert “Quatuor de la Tour des Anges” 2021-10-23 18:00:00 – 2021-10-23

Concert "Le quator de la Tour des anges" – Spectacle humoristique de chansons suivi d'un repas. Apéritif pour tous, vins et desserts offerts. Réservations obligatoires avant le 18/10/2021. Concert 12€ – Concert + repas 20 €
+33 6 06 66 84 81

