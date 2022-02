Concert Quatuor Akaan “L’Envolée” éclairé par plus de 500 bougies Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Concert Quatuor Akaan “L’Envolée” éclairé par plus de 500 bougies Carcans, 16 août 2022, Carcans. Concert Quatuor Akaan “L’Envolée” éclairé par plus de 500 bougies Cinéma de l’Estran 123 Avenue de Maubuisson Carcans

2022-08-16 21:00:00 – 2022-08-16 Cinéma de l’Estran 123 Avenue de Maubuisson

Carcans Gironde Carcans Retrouvez-nous lors d’un concert à la bougies à la salle de spectacle L’Estran pour un concert intimiste. Du piano au violon, en passant par le violoncelle ou le chant, c’est parmi un parterre de bougies que le quatuor Akaan vous entraine au cœur d’un univers dédié à la musique Pop orchestrale.

