Concert quatuor ACANTHE 2021-08-08 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-08 Le château ou L'église Cour du château ou dans l'église en cas d'intempéries

Autichamp Drôme

Autichamp Drôme Autichamp Au programme Bach, Vivaldi, Carelli mais aussi Casals, Piaf, Jobim, Ravel, De Monti parfois réinterprétés de façon toute personnelle par ce jeune quatuor helvète.

Pass sanitaire obligatoire alticampus@yahoo.fr +33 6 79 64 29 84 https://www.alticampus.com/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par

