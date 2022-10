Concert Quatuor à Cordes et Orgue, avec le Quatuor Girard et Grégoire Rolland Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Au programme de ce concert exceptionnel, des arrangements d’œuvres de César Franck (1er Choral, Panis Angelicus), de Gabriel Fauré (Cantique de Jean Racine), ainsi que de Guy Ropartz et Camille Saint-Saëns.

Un concert qui allie la délicatesse des cordes et les couleurs de l’orgue ! Le quatuor Girard et Grégoire Rolland, titulaire des orgues de la Cathédrale d’Aix- en-Provence, se réunissent à l’occasion d’un concert à la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

