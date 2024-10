Concert Quatr’quart Fessenheim Haut-Rhin

Concert Quatr’quart Fessenheim, mercredi 26 mars 2025.

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

7 copains réunis pour plaisir à jouer ensemble des airs issus de la tradition, de la néo-tradition et parfois un peu plus. D’Irlande, de Bretagne, de Suède, de

Flandre, d’Auvergne ou d’Alsace, il résonne par sympathie comme les cordes de ses instruments bigarrés. Les timbres des violons, nyckelharpas, mandolines,

vielle à roue et cornemuses survivent au background rythmé des guitares, bouzouki, clavier, didgeridoo, guimbardes et percussions. Dans ces “roots” à

lacets, les airs sont mâtinés de métissages jazz, rock ou latino. les instruments joués par les musiciens Vielle à roue, cornemuses, nyckelharpa, violon, mandoline, guitare, derbouka, cajon, bouzouki irlandais, clavier, bodhran, guimbardes, didgeridoo… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-26 20:00:00

fin : 2025-03-26

rue des seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

