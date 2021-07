Obermorschwihr Obermorschwihr Haut-Rhin, Obermorschwihr Concert : Quatre plus quatre Obermorschwihr Obermorschwihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Obermorschwihr

Concert : Quatre plus quatre Obermorschwihr, 29 août 2021, Obermorschwihr. Concert : Quatre plus quatre 2021-08-29 17:00:00 – 2021-08-29

Obermorschwihr Haut-Rhin Obermorschwihr Quatre voix soutenues par le piano à quatre mains : cette formation produit de puissants alliages sonores, tirant profit des multiples combinaisons possibles des interprètes. Un quatuor vocal composé de Clémence Baïz, soprano Stella Oïkonomou, mezzo-soprano Laurent Roos, ténor Dominic Burns, baryton ainsi que Manon Parmentier et Alessandro Zuppardo au piano vous invite à un voyage sur les traces de Schumann et Brahms. Quatre voix soutenues par le piano à quatre mains : cette formation produit de puissants alliages sonores, tirant profit des multiples combinaisons possibles des interprètes. +33 6 15 10 06 71 Quatre voix soutenues par le piano à quatre mains : cette formation produit de puissants alliages sonores, tirant profit des multiples combinaisons possibles des interprètes. Un quatuor vocal composé de Clémence Baïz, soprano Stella Oïkonomou, mezzo-soprano Laurent Roos, ténor Dominic Burns, baryton ainsi que Manon Parmentier et Alessandro Zuppardo au piano vous invite à un voyage sur les traces de Schumann et Brahms. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Obermorschwihr Autres Lieu Obermorschwihr Adresse Ville Obermorschwihr lieuville 48.02474#7.27467