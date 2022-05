CONCERT QUARTET JAZZ INNERVISIONS AU CHÂTEAU DE GOULAINE À HAUTE GOULAINE, 23 juillet 2022, .

2022-07-23 19:30:00 – 2022-07-23

Jazz dans les Prés en collaboration avec KIOSK, fera escale dans les jardins du Château avec un quartet composés de personnalités du jazz ligérien pour une musique sous le signe de celle de Stevie Wonder. nValery Haumont : Chant/Vibraphone nPierre-Yves Merel : Saxophone Ténor/flûte nPatrick Jouannic : Batterie nJean-Patrick Cosset : Orgue hammond nConcert en extérieur à 19h30. nTarif unique 8 euros pour les plus de 16 ans Jazz dans les prés se pose à Montoir de Bretagne dans le cadre des Estivales, et invite un quartet composé de personnalités du jazz ligérien, complices depuis de longues années au sein de différents groupes à se produire au Parc Laënnec. nValery Haumont au chant et au vibraphone, Pierre-Yves Merel au saxophone. Patrick Jouannic à la batterie ainsi que Jean-patrick Cosset à l’orgue Hammond proposeront un répertoire sous le signe de Stevie Wonder ! nIls ré-interpréteront en partie un des plus fameux albums de Stevie Wonder Innervisions sorti en 1973. Sous un angle plus jazz et plus improvisé le groupe soulignera le potentiel incroyablement mélodique de cette œuvre majeure ainsi que d’autres compositions du maestro. nSaison jazz itinérante en milieu rural en Pays de la Loire, Jazz dans les prés est une initiative qui favorise la création et la rencontre entre des artistes musiciens et un territoire.

