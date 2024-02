Concert »Quand Piaf et Barbara s’emmêlent » Ussel, samedi 23 mars 2024.

Concert »Quand Piaf et Barbara s’emmêlent » Ussel Lot

Piaf et Barbara Deux artistes incontournables de la culture musicale française. Deux femmes aux destins exceptionnels qui, au fil de leurs chansons, nous en livrent le récit, nous emportent dans les tourbillons et les fracas d’une intimité tour à tour fragile, puissante, espiègle et captivante.

Le temps d’un spectacle, Aline ALGUDO nous en raconte l’histoire, nous transmet toute leur nostalgie, leurs joies, leurs tristesses, leurs provocations, et bien sûr, leur humour.

Sur réservation au 06 72 06 77 59

Buvette à partir de 19H 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des Fêtes

Ussel 46240 Lot Occitanie

