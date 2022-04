CONCERT QUADRIPHONIQUE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Le Son’Art propose un concert spécial le vendredi 06 Mai à 20h à l’espace Boby Lapointe. Venez vivre l’expérience unique d’un concert en quadriphonie ! D’un côté il y a SAMIFATI, violoniste, passionné de musique traditionnelle venue du monde entier. De l’autre il y a ZAYKA, tromboniste, passionné de sound design.

