Concert  »Qalam & Adil Smaali »

Mercredi 14 juin à 18h30 – Salle Le Chiffon Rouge de Flixecourt

Concert / Tout public / Durée : environ 1h30

Projet issu de la rencontre entre QALAM (composé de 5 musiciens) et Adil Smaali au chant et Guembri. Une itinérance musicale qui s’imprègne de sonorités et de rythmes issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec les musiques languedociennes, celtes et Européennes.

Avec la participation des élèves de l’école de musique intercommunale

Spectacle programmé en partenariat avec le Chaînon Manquant

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

