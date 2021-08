Concert : Pyjamarama + Rien Virgule Jurançon, 18 septembre 2021, Jurançon.

Concert : Pyjamarama + Rien Virgule 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de l’Artisanat La Ferronnerie

Jurançon Pyrénées-Atlantiques Jurançon

Pyjamarama est un trio ludique.

“Simple Living” est leur second album (le premier enregistré à trois).

Le groupe s’amuse avec des rythmes cocasses et des harmonies douces, ce qui rend leurs chansons surprenantes, accrocheuses et étranges.

Les sujets préférés du trio sont les OVNI, la fiction géométrique, la communication extra-spatiale et les jeux de dés.

Ce disque s’adresse particulièrement aux fans de Stereolab, Deerhoof, Pinback et pourquoi pas Mozart.

Les structures musicales qui dominent l’univers de Rien Virgule sont à l’image d’un récit qui progresse, par enchainement et sans coupure. Dans un genre “rock” incantatoire, la chanteuse Anne, accompagne de façon poétique les nappes synthétiques et froides de Manuel aux synthétiseurs, par des chants italiens, accompagnés des rythmiques de batteries portées par Matthias Pontevia. (…)

