Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax Concert : “Purpletown” Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Concert : “Purpletown” Saint-Paul-lès-Dax, 6 novembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Concert : “Purpletown” 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax 12 EUR Trip hop électro

L’univers de Purpleston est authentique, pluriel et audacieux : mélodies profondes du trip-hop, rythmiques électro et influence de la house. Trip hop électro

L’univers de Purpleston est authentique, pluriel et audacieux : mélodies profondes du trip-hop, rythmiques électro et influence de la house. +33 5 58 56 86 86 Trip hop électro

L’univers de Purpleston est authentique, pluriel et audacieux : mélodies profondes du trip-hop, rythmiques électro et influence de la house. Atypiks dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville 43.72324#-1.0551