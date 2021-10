Orléans Médiathèque Gambetta,Orléans Loiret, Orléans Concert “Pupitres en fête” à la Médiathèque d’Orléans Médiathèque Gambetta,Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Médiathèque Gambetta, Orléans, le samedi 30 octobre à 11:00

À l’occasion du centenaire de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, ce duo inattendu rassemblant Olivier Petit, clarinette solo et Rémi Bernard, timbalier vous séduira avec un programme éclectique alliant choro brésiliens, pièces contemporaines, et la création d’une œuvre de Romuald Boucheron. Embarquez pour un voyage musical au son de la clarinette, du marimba, du vibraphone et des multi-percussions ! Clarinette : Olivier Petit Percussions : Rémi Bernard Programme : 5 Bagatelles de Philip PARKER Le Temps du Rêve de Thibaut VUILLERMET Distraction n°1 de Romuald BOUCHERON (création mondiale) Irish Spirit de Bill DOUGLAS Entrée gratuite Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Duo musical inattendu Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T12:00:00

